Премьер-министром в новом правительстве может стать бывший заместитель главы Национального банка, представитель Украины в Международном валютном фонде Владислав Рашкован. Кто он и чем занимается – читайте в материале Фактов ICTV.

Владислав Рашкован – 41-летний заместитель исполнительного директора от Украины в Международном валютном фонде.

Окончил Одесский государственный экономический университет, поступил в аспирантуру, занимаясь исследованием повышения эффективности банковских слияний.

В 2001-2003 годах по теме своего исследования проходил стажировку в аспирантуре Университета Генуи, а также в Институте мировой экономики Венгерской академии наук.

В 2010 году он был назначен финансовым директором, членом правления Unicredit Банка в Украине. С 2011 года руководил банковским комитетом Американской торговой палаты в Украине, а также был членом совета директоров Киевской школы экономики.

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8 апреля 2014 года Владислав Рашкован стал членом правления НБУ как директор департамента стратегии и реформувания банковской системы. 25 ноября 2014 года назначен исполняющим обязанности заместителя главы НБУ. С 1 августа 2016 года ушел с должности.

После ухода из НБУ он обещал заняться инвестиционным бизнесом.

С 27 февраля 2017 года Владислав Рашкован стал заместителем исполнительного директора от Украины в МВФ сроком на 4 года.

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