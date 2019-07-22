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Факты / Украина

Умер Виктор Мусияка: чем известен один из авторов Конституции

22 июля около 7.00 умер известный политический деятель Виктор Мусияка. Факты ICTV собрали самую важную информации из биографии Виктора Мусияки.

Віктор Мусіяка

Виктор Мусияка родился в 1946 году в селе Безводное (Николаевская область).

После окончания школы работал фрезеровщиком Судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве, а после службы в армии стал слесарем Ольшанского цементного завода.

В 1969 году Мусияка поступил в Харьковский юридический институт, а после его окончания решил стать аспирантом кафедры гражданского права.

В 1977 году он получил степень кандидата юридических наук, а через год уже работал старшим преподавателем в Харьковском юридическом институте.

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Политическая деятельность Мусияки началась в 1994 году, когда он попал в Верховную Раду второго созыва. С 1995 по 1996 год занимал должность представителя президента Украины в ВРУ.

Он был одним из авторов Конституции Украины. С 1996 по 1998 год Мусияка был заместителем главы Верховной Рады.

В 1998 году ему, вместе с партией Вперед, Украина не удалось преодолеть барьер в 5%, чтобы попасть в парламент.

Однако Мусияке удалось вернуться в ВРУ на выборах в 2002 году. После четвертого созыва он больше не попадал в парламент.

За свою жизнь Мусияка написал около 120 научных трудов, а в последние годы работал научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

К слову, 29 июля в Одессе умерла народная артистка Украины Евгения Дембская.

Фото: UKRLIFE.TV

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