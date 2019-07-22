22 июля около 7.00 умер известный политический деятель Виктор Мусияка. Факты ICTV собрали самую важную информации из биографии Виктора Мусияки.

Виктор Мусияка родился в 1946 году в селе Безводное (Николаевская область).

После окончания школы работал фрезеровщиком Судостроительного завода имени 61 коммунара в Николаеве, а после службы в армии стал слесарем Ольшанского цементного завода.

В 1969 году Мусияка поступил в Харьковский юридический институт, а после его окончания решил стать аспирантом кафедры гражданского права.

В 1977 году он получил степень кандидата юридических наук, а через год уже работал старшим преподавателем в Харьковском юридическом институте.

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Политическая деятельность Мусияки началась в 1994 году, когда он попал в Верховную Раду второго созыва. С 1995 по 1996 год занимал должность представителя президента Украины в ВРУ.

Он был одним из авторов Конституции Украины. С 1996 по 1998 год Мусияка был заместителем главы Верховной Рады.

В 1998 году ему, вместе с партией Вперед, Украина не удалось преодолеть барьер в 5%, чтобы попасть в парламент.

Однако Мусияке удалось вернуться в ВРУ на выборах в 2002 году. После четвертого созыва он больше не попадал в парламент.

За свою жизнь Мусияка написал около 120 научных трудов, а в последние годы работал научным консультантом Центра Разумкова по правовым вопросам.

К слову, 29 июля в Одессе умерла народная артистка Украины Евгения Дембская.

Фото: UKRLIFE.TV