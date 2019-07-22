22 липня близько 7.00 помер відомий політичний діяч Віктор Мусіяка. Факти ICTV зібрали найважливішу інформації з біографії Віктора Мусіяки.

Віктор Мусіяка народився у 1946 році в селі Безводне (Миколаївська область).

Після закінчення школи працював фрезерувальником Суднобудівного заводу імені 61 комунара у Миколаєві, а після служби в армії став слюсарем Ольшанського цементного заводу.

У 1969 році Мусіяка вступив до Харківського юридичного інституту, а після його закінчення вирішив стати аспірантом кафедри цивільного права.

У 1977 році він отримав ступінь кандидата юридичних наук, а через рік вже працював старшим викладачем в Харківському юридичному інституті.

Читайте: Помер народний депутат двох скликань Віктор Мусіяка

Політична діяльність Мусіяки почалася у 1994 році, коли він потрапив до Верховної Ради другого скликання. З 1995 по 1996 рік обіймав посаду представника президента України у ВРУ.

Він був одним з авторів Конституції України. З 1996 по 1998 рік Мусіяка був заступником голови Верховної Ради.

У 1998 році йому, разом з партією Вперед, Україно не вдалося подолати бар’єр у 5%, щоб потрапити до парламенту.

Однак Мусіяці вдалося повернутися у ВРУ на виборах в 2002 році. Після четвертого скликання він більше не потрапляв до парламенту.

За своє життя Мусіяка написав близько 120 наукових праць, а в останні роки працював науковим консультантом Центру Разумкова з правових питань.

До слова, 29 липня в Одесі померла народна артистка України Євгенія Дембська.

Фото: UKRLIFE.TV