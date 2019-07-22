ЦИК опубликовала данные после подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на заграничных округах.
Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по голосованию на выборах в Верховную Раду по странам.
Украинцы, живущие за границей, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.
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ЦИК опубликовала данные после обработки 100% бюллетеней на заграничных округах.
За кого голосовали украинцы за границей
Австралия – Европейская солидарность – 42,10%;
Австрия – Европейская солидарность – 34,23%;
Азербайджан – Слуга народа – 42,35%;
Алжир – Слуга народа – 34,28%;
Армения – Слуга народа – 47,76%;
Беларусь – Слуга народа – 39,97%;
Бельгия – Европейская солидарность – 27,93%;
Болгария – Европейская солидарность – 29,93%;
Великобритания – Европейская солидарность – 34,71%;
Венгрия – Слуга народа – 38,56%;
Вьетнам – Слуга народа – 28,26%;
Грузия – Слуга народа – 35,36%;
Греция – Европейская солидарность – 35,85%;
Дания – Европейская солидарность – 33,20%;
Демократическая республика Конго – Слуга народа – 39,74%;
Египет – Слуга народа – 28,06%;
Израиль – Слуга народа – 39,77%;
Индия – Слуга народа – 41,93%;
Иордания – Слуга народа – 35%;
Иран – Слуга народа – 68,75%;
Ирландия – Европейская солидарность – 36,90%;
Италия – Европейская солидарность – 39,18%;
Казахстан – Слуга народа – 32,96%;
Катар – Слуга народа – 46,00%;
Кипр – Европейская Солидарность – 31,79%;
Киргизия – Слуга народа – 46,34%;
Китай – Слуга народа – 30,73%;
Кувейт – Европейская солидарность – 26%;
Латвия – Слуга народа – 32,96%;
Ливан – Европейская солидарность – 32,11%;
Литва – Слуга народа – 28,76%;
Македония – Европейская солидарность – 20%, Голос – 20%;
Малайзия – Европейская солидарность – 34,61%;
Марокко – Слуга народа – 55,55%;
Молдова – Слуга народа – 29,77%;
Нидерланды – Европейская солидарность – 43,42%;
Норвегия – Голос – 34,16%;
ОАЕ – Слуга народа – 28,67%;
Румыния – Слуга народа – 30,92%;
Саудовская Аравия – Европейская солидарность – 53,84%;
Сербия – Слуга народа – 42,06%;
Сингапур – Европейская солидарность – 38,38%;
Словакия – Слуга народа – 37,97%;
Словения -Европейская солидарность – 36,74%;
Таиланд – Европейская солидарность – 39,13%;
Тунис – Слуга народа – 45,65%;
Турция – Европейская солидарность – 31,11%;
Туркменистан – Слуга народа – 40%;
Узбекистан – Европейская солидарность – 25,60%;
Хорватия – Европейская солидарность – 33,33%;
Финляндия – Европейская солидарность – 36,12%;
Черногория – Европейская солидарность – 42,76%;
Швейцария – Европейская солидарность – 36,57%;
Швеция – Европейская солидарность – 35,14%;
Эстония – Оппозиционная платформа – За жизнь – 38,38%;
Южно-Африканская Республика – Европейская солидарность – 29,62%, Слуга народа – 29,62%;
Япония – Европейская солидарность – 35,51%.
К слову, стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.
Фото: Посольство Украины в Австралии/Embassy of Ukraine in Australia