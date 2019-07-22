ЦИК опубликовала данные после подсчета 100% бюллетеней с избирательных участков на заграничных округах.

Центральная избирательная комиссия обнародовала данные по голосованию на выборах в Верховную Раду по странам.

Украинцы, живущие за границей, имели возможность проголосовать на 102 участках в 72 странах мира.

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ЦИК опубликовала данные после обработки 100% бюллетеней на заграничных округах.

За кого голосовали украинцы за границей

Австралия – Европейская солидарность – 42,10%;

Австрия – Европейская солидарность – 34,23%;

Азербайджан – Слуга народа – 42,35%;

Алжир – Слуга народа – 34,28%;

Армения – Слуга народа – 47,76%;

Беларусь – Слуга народа – 39,97%;

Бельгия – Европейская солидарность – 27,93%;

Болгария – Европейская солидарность – 29,93%;

Великобритания – Европейская солидарность – 34,71%;

Венгрия – Слуга народа – 38,56%;

Вьетнам – Слуга народа – 28,26%;

Грузия – Слуга народа – 35,36%;

Греция – Европейская солидарность – 35,85%;

Дания – Европейская солидарность – 33,20%;

Демократическая республика Конго – Слуга народа – 39,74%;

Египет – Слуга народа – 28,06%;

Израиль – Слуга народа – 39,77%;​

Индия – Слуга народа – 41,93%;

Иордания – Слуга народа – 35%;

Иран – Слуга народа – 68,75%;

Ирландия – Европейская солидарность – 36,90%;

Италия – Европейская солидарность – 39,18%;

Казахстан – Слуга народа – 32,96%;

Катар – Слуга народа – 46,00%;

Кипр – Европейская Солидарность – 31,79%;

Киргизия – Слуга народа – 46,34%;

Китай – Слуга народа – 30,73%;

Кувейт – Европейская солидарность – 26%;

Латвия – Слуга народа – 32,96%;

Ливан – Европейская солидарность – 32,11%;

Литва – Слуга народа – 28,76%;

Македония – Европейская солидарность – 20%, Голос – 20%;

Малайзия – Европейская солидарность – 34,61%;

Марокко – Слуга народа – 55,55%;

Молдова – Слуга народа – 29,77%;

Нидерланды – Европейская солидарность – 43,42%;

Норвегия – Голос – 34,16%;

ОАЕ – Слуга народа – 28,67%;

Румыния – Слуга народа – 30,92%;

Саудовская Аравия – Европейская солидарность – 53,84%;

Сербия – Слуга народа – 42,06%;

Сингапур – Европейская солидарность – 38,38%;

Словакия – Слуга народа – 37,97%;

Словения -Европейская солидарность – 36,74%;

Таиланд – Европейская солидарность – 39,13%;

Тунис – Слуга народа – 45,65%;

Турция – Европейская солидарность – 31,11%;

Туркменистан – Слуга народа – 40%;​

Узбекистан – Европейская солидарность – 25,60%;

Хорватия – Европейская солидарность – 33,33%;

Финляндия – Европейская солидарность – 36,12%;

Черногория – Европейская солидарность – 42,76%;

Швейцария – Европейская солидарность – 36,57%;

Швеция – Европейская солидарность – 35,14%;

Эстония – Оппозиционная платформа – За жизнь – 38,38%;

Южно-Африканская Республика – Европейская солидарность – 29,62%, Слуга народа – 29,62%;

Япония – Европейская солидарность – 35,51%.

К слову, стали известны результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019.

Фото: Посольство Украины в Австралии/Embassy of Ukraine in Australia