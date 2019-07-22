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Факты / Украина

Ефремова отпустили под домашний арест

Бывшего нардепа-регионала Александра Ефремова Апелляционный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест.

Олександр Єфремов

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Александру Ефремову.

По словам координатора Медийной инициативы за права человека Ольги Решетиловой, экс-регионалу, которого обвиняют в госизмене, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Ефремов уже едет в Киев.

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Кстати, Александр Ефремов последние три года находился в СИЗО – Старобельский районный суд Луганской области 16 раз продолжал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

ИсточникOlha Reshetylova

Фото: Олександр Єфремов

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