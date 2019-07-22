Бывшего нардепа-регионала Александра Ефремова Апелляционный суд Киева отпустил под круглосуточный домашний арест.

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Александру Ефремову.

По словам координатора Медийной инициативы за права человека Ольги Решетиловой, экс-регионалу, которого обвиняют в госизмене, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Ефремов уже едет в Киев.

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Кстати, Александр Ефремов последние три года находился в СИЗО – Старобельский районный суд Луганской области 16 раз продолжал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Его задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

Источник: Olha Reshetylova

Фото: Олександр Єфремов