Колишнього нардепа-регіонала Олександра Єфремова Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Єфремову.

За словами координатора Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, екс-регіоналу, якого обвинувачують у держзраді, відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Єфремов уже їде до Києва.

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До речі, Олександр Єфремов останні три роки перебував у СІЗО – Старобільський районний суд Луганської області 16 раз продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Його затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: Olha Reshetylova

Фото: Олександр Єфремов