Колишнього нардепа-регіонала Олександра Єфремова Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт.
Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Єфремову.
За словами координатора Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, екс-регіоналу, якого обвинувачують у держзраді, відпустили під цілодобовий домашній арешт.
Єфремов уже їде до Києва.
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До речі, Олександр Єфремов останні три роки перебував у СІЗО – Старобільський районний суд Луганської області 16 раз продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Його затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України.
Джерело: Olha Reshetylova
Фото: Олександр Єфремов