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Факти / Україна

Єфремова відпустили під домашній арешт

Колишнього нардепа-регіонала Олександра Єфремова Апеляційний суд Києва відпустив під цілодобовий домашній арешт.

Олександр Єфремов

Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Олександру Єфремову.

За словами координатора Медійної ініціативи за права людини Ольги Решетилової, екс-регіоналу, якого обвинувачують у держзраді, відпустили під цілодобовий домашній арешт.

Єфремов уже їде до Києва.

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До речі, Олександр Єфремов останні три роки перебував у СІЗО – Старобільський районний суд Луганської області 16 раз продовжував йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Його затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України.

Джерело: Olha Reshetylova

Фото: Олександр Єфремов

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