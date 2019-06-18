Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко разъяснил нормы законодательства о замене кандидатов в избирательных списках.

Закон о выборах народных депутатов Украины позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии.

Об этом заявил заместитель председателя ЦВК Евгений Радченко, комментируя заявление партии Оппозиционный блок о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом.

Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону выборах народных депутатов Украины.

В пятницу об этом заявил народный депутат, лидер партии Наши Евгений Мураев. Он сказал, что Оппозиционный блок внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.

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– Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом о выборах народных депутатов Украины. Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды. Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде, – сказал Радченко.

Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.

Напомним, партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Возрождения и Доверяй Делам объединились и вместе идут на парламентские выборы.