PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

В ЦИК объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список Оппоблока

Заместитель главы Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко разъяснил нормы законодательства о замене кандидатов в избирательных списках.

В ЦИК объяснили, почему Ефремов не может быть включен в список Оппоблока

Закон о выборах народных депутатов Украины позволяет исключать, но не дает права включать других кандидатов на замену в избирательный список партии.

Об этом заявил заместитель председателя ЦВК Евгений Радченко, комментируя заявление партии Оппозиционный блок о замене кандидата в списке партии на экс-нардепа Александра Ефремова, который третий год находится под арестом.

Таким образом, по словам Радченко, любые изменения в избирательном списке, принятые съездами этих партий после установленного срока, а именно 10 июня, невозможны и не соответствуют закону выборах народных депутатов Украины.

В пятницу об этом заявил народный депутат, лидер партии Наши Евгений Мураев. Он сказал, что Оппозиционный блок внесет Александра Ефремова в избирательный список партии.

Читайте: Оппоблок поддержит все мирные инициативы Владимира Зеленского – Вадим Новинский

– Исключительный порядок выдвижения народных депутатов Украины предусмотрен законом о выборах народных депутатов Украины. Право выдвигать избирательный список в общенациональном избирательном округе реализуется партиями через их съезды.

Выдвижение кандидатов в таком случае должно быть осуществлено до 10 июня включительно. Вместе с тем политические партии имеют право исключить кандидатов, внесенных в избирательный список, если такое решение примут на съезде, – сказал Радченко.

Таким образом, в случае нарушения политической партией норм закона в ЦИК могут возникнуть вопросы относительно регистрации избирательного списка.

Напомним, партии Оппозиционный блок, Партия мира и развития, Наши, Возрождения и Доверяй Делам объединились и вместе идут на парламентские выборы.

Источник: РБК-Украина

Фото: УНИАН

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Финал партийных съездов. На какой результат рассчитывают политсилы
ЦИК зарегистрировала 461 кандидата в народные депутаты
Вакарчук и Голос в туре по Тернопольщине: основные темы и цель
Как проголосовать в зоне ООС на парламентских выборах
Мажоритарная избирательная система – в чем особенность
Выборы в Верховную Раду 2019: что нужно знать избирателю
Партия Голос подала документы в ЦИК
Выборы в Раду: за порядком будут следить почти 135 тыс. силовиков
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка