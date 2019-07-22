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Факты / Украина

Найди премьера: в сети появился общий снимок “кандидатов”

В сети появилось общее фото четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.

Найди премьера: в сети появился общий снимок “кандидатов”

Председатель Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус показал в сети совместный снимок четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины, о которых пишут СМИ.

– Однажды в Киеве, – подписал он фотографию.

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Под постом появился забавный коммент, который отражает нынешнюю головоломку вопроса, кто же следующий премьер-министр Украины:

– Найди на фото премьера.

К слову, Факты ICTV писали, кого рассматривают на пост нового главы правительства, какие шансы у претендентов и от чего будет зависеть назначение.

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