В сети появилось общее фото четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.
Председатель Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус показал в сети совместный снимок четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины, о которых пишут СМИ.
Читайте: Возможный премьер-министр: что известно об Андрее Коболеве Вероятный премьер: кто такой Владислав Рашкован Вероятный премьер-министр: что известно об Юрие Витренко
– Однажды в Киеве, – подписал он фотографию.
Под постом появился забавный коммент, который отражает нынешнюю головоломку вопроса, кто же следующий премьер-министр Украины:
– Найди на фото премьера.
Одного разу в Києві pic.twitter.com/0iL54XOdBI
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 22, 2019
К слову, Факты ICTV писали, кого рассматривают на пост нового главы правительства, какие шансы у претендентов и от чего будет зависеть назначение.