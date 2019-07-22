В сети появилось общее фото четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины.

Председатель Наблюдательного совета Укроборонпрома Айварас Абромавичус показал в сети совместный снимок четырех вероятных кандидатов в премьер-министры Украины, о которых пишут СМИ.

– Однажды в Киеве, – подписал он фотографию.

Под постом появился забавный коммент, который отражает нынешнюю головоломку вопроса, кто же следующий премьер-министр Украины:

– Найди на фото премьера.

Одного разу в Києві pic.twitter.com/0iL54XOdBI — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 22, 2019

К слову, Факты ICTV писали, кого рассматривают на пост нового главы правительства, какие шансы у претендентов и от чего будет зависеть назначение.