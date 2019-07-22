У мережі з’явилося спільне фото чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України.
Голова Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус показав у мережі спільний знімок чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України, про яких пишуть ЗМІ.
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– Одного разу у Києві, – підписав він фотографію.
Під постом з’явився комментар, який відображає нинішню головоломку щодо того, хто ж наступний прем’єр-міністр України:
– Знайди на фото прем’єра.
Одного разу в Києві pic.twitter.com/0iL54XOdBI
— Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 22, 2019
До речі, Факти ICTV писади, кого розглядають на посаду нового очільника уряду, які шанси у претендентів та від чого залежатиме призначення.