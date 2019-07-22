PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Знайди прем’єра: у мережі з’явився спільний знімок “кандидатів”

У мережі з’явилося спільне фото чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України.

Знайди прем’єра: у мережі з’явився спільний знімок “кандидатів”

Голова Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус показав у мережі спільний знімок чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України, про яких пишуть ЗМІ.

– Одного разу у Києві, – підписав він фотографію.

Читайте: Можливий прем'єр-міністр: що відомо про Андрія Коболєва Ймовірний прем'єр: хто такий Владислав Рашкован Ймовірний прем'єр-міністр: що відомо про Юрія Вітренка

Під постом з’явився комментар, який відображає нинішню головоломку щодо того, хто ж наступний прем’єр-міністр України:

– Знайди на фото прем’єра.

До речі, Факти ICTV писади, кого розглядають на посаду нового очільника уряду, які шанси у претендентів та від чого залежатиме призначення.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка