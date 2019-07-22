У мережі з’явилося спільне фото чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України.

Голова Наглядової ради Укроборонпрому Айварас Абромавічус показав у мережі спільний знімок чотирьох ймовірних кандидатів у прем’єр-міністри України, про яких пишуть ЗМІ.

– Одного разу у Києві, – підписав він фотографію.

Під постом з’явився комментар, який відображає нинішню головоломку щодо того, хто ж наступний прем’єр-міністр України:

– Знайди на фото прем’єра.

Одного разу в Києві pic.twitter.com/0iL54XOdBI — Aivaras Abromavicius (@aivaras_aivaras) July 22, 2019

До речі, Факти ICTV писади, кого розглядають на посаду нового очільника уряду, які шанси у претендентів та від чого залежатиме призначення.