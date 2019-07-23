На избирательном округе №64 в Коростене Житомирской области была угроза провокации, как обстоит ситуация сейчас – далее в материале.

На округе №64 в Коростене Житомирской области, где баллотировался Сергей Пашинский, области во время обработки результатов парламентских выборов возникла угроза провокации.

Что произошло

22 июля в Житомирскую область прилетел вертолет Ми-8 со спецподразделением ТОР. Он был направлен в Коростень правоохранителями из-за угрозы провокации во время транспортировки избирательной документации из участковых избирательных комиссий.

Была информация, что протоколы и бюллетени вертолетом будут доставлены в ЦИК, но в полиции эту информацию не подтвердили.

Как пишет Канал 24, около 19.00 вертолет улетел из Коростеня. На округе остались только несколько подразделений Нацполиции и полиции Житомирской области. Они находились на округе до окончания обработки результатов парламентских выборов.

Ситуация сейчас

Сейчас на скандальном округе №64 в Коростене, где проиграл Сергей Пашинский, довольно спокойно. Уже подсчитано 100% процентов голосов. Однако утром с некоторыми протоколами возникли проблемы – были найдены технические ошибки. Протоколы были отправлены на рассмотрение в другие города Житомира.

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Кто такой Пашинский

Сергей Пашинский — украинский политический деятель. Он с 5 марта по 10 июня 2014 года исполнял обязанности руководителя Администрации президента Украины. Народный депутат Украины V, VI, VII и VIII созывов.

С 2014 по 6 октября 2016 года был главой наблюдательного совета Государственного концерна Укроборонпром.

Пашинский на выборы в Верховную Раду шел по округу №64 Житомирской области как самовыдвиженец. Однако потерпел поражение, набрав 18,01% голосов.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов ЦИК на выборах в Верховную Раду 2019 онлайн.