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Факти / Україна

Хто такий Пашинський і ситуація на окрузі №64

На виборчому окрузі №64 у Коростені Житомирської області була загроза провокації, яка ситуація зараз – далі у матеріалі.

Хто такий Пашинський і ситуація на окрузі №64

На окрузі №64 у Коростені Житомирської області, де балотувався Сергій Пашинський, під час опрацювання результатів парламентських виборів виникла загроза провокації.

Що сталося

22 липня у Житомирську область прилетів вертоліт Мі-8 зі спецпідрозділом ТОР. Він був направлений у Коростень правоохоронцями через загрозу провокації під час транспортування виборчої документації з дільничних комісій.

Була інформація, що протоколи і бюлетені вертольотом будуть доставлені у ЦВК, але у поліції цю інформацію не підтвердили.

Як пише Канал 24, близько 19.00 вертоліт полетів з Коростеня. На окрузі залишилися тільки кілька підрозділів Нацполіції та поліції Житомирської області. Вони перебуватимуть на окрузі до закінчення обробки результатів парламентських виборів.

Ситуація зараз

Зараз на скандальному окрузі №64 у Коростені, де програв Сергій Пашинський, досить спокійно. Вже підраховано 100% голосів. Проте ще зранку з деякими протоколами виникли проблеми – вони мали технічні помилки. Їх відправляли на розгляд в інші міста Житомира.

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Хто такий Пашинський

Сергій Пашинський – український політичний діяч. Він з 5 березня по 10 червня 2014 року виконував обов’язки керівника Адміністрації президента України. Народний депутат України V, VI, VII і VIII скликань.

З 2014 по 6 жовтня 2016 року був головою наглядової ради державного концерну Укроборонпром.

Пашинський на вибори до Верховної Ради йшов по округу №64 Житомирської області як самовисуванець. Однак зазнав поразки, набравши 18,01% голосів.

До речі, Факти ICTV стежать за підрахунком голосів ЦВК на виборах до Верховної Ради 2019 онлайн.

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