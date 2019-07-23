Первое заседание Верховной Рады откроет народный депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе.

Депутат от Оппозиционной платформы – За життя Юлий Иоффе перед открытием первого заседания Рады зачитает присягу. Именно он откроет первую сессию парламента.

Это обусловлено положениями статьи 82 Конституции Украины, согласно которой первое заседание открывает старший по возрасту депутат. Иоффе сейчас 78 лет.

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Юлий Иоффе был нардепом Верховной Рады почти всех созывов с 1990 года, кроме пятого и шестого (с 2006 по 2012 года).

К слову, Факты ICTV писали, кто проходит в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа – За життя.