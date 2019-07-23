Перше засідання Верховної Ради відкриє народний депутат від Опозиційної платформи — За життя Юлій Іоффе.
Депутат від Опозиційною платформи – За життя Юлій Іоффе перед відкриттям першого засідання Ради зачитає присягу. Саме він відкриє першу сесію парламенту.
Це обумовлено положеннями статті 82 Конституції України, згідно з якою перше засідання відкриває найстарший за віком депутат. Іоффе зараз 78 років.
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Юлій Іоффе був нардепом Верховної Ради майже всіх скликань з 1990 року, крім п’ятого і шостого (з 2006 по 2012 роки).
До речі, Факти ICTV писали, хто проходить у Верховну Раду від партії Опозиційна платформа – За життя.
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