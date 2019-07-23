В ЕС ожидают, что после парламентских выборов в Украине продолжат реформы и сотрудничество с европейскими институтами.

Пресс-секретарь Европейской службы внешних связей и политики безопасности Майя Косьянчич заявила, что Евросоюз ожидает продолжения реформ в Украине, процесса европейской интеграции и сотрудничества с институтами ЕС.

– После президентских выборов в марте и апреле украинский народ вновь дал твердый мандат на проведение реформ на следующие пять лет. Теперь новые власти обязаны соответствовать ожиданиям граждан Украины, – говорится в заявлении.

ЕС также принял во внимание выводы Бюро демократических институтов и прав ОБСЕ, которые говорят о том, что на выборах в Верховную Раду были соблюдены основные права и свободы.

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Важным назвали и то, что власти Украины устраняли выявленные недостатки перед установленным избирательным циклом.

Евросоюз также выступает за то, чтобы Украина была демократической, стабильной и процветающей страной.

К слову, глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская рассказала, в каких случаях парламентские выборы могут признать недействительными.

Источник: Евросоюз