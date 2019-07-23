ЦИК обработала 92% бюллетеней и продолжает дальше обрабатывать результаты парламентских выборов 2019.

Продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду 2019.

Согласно данным 92,43% обработанных бюллетеней, в парламент могут пройти пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019

Слуга народа – 43,11%;

Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,03%;

Батькивщина – 8,18%;

Европейская солидарность – 8,15%;

Голос – 5,87%.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду онлайн.