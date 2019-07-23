PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Кто проходит в Раду: ЦИК посчитала более 90% голосов

ЦИК обработала 92% бюллетеней и продолжает дальше обрабатывать результаты парламентских выборов 2019.

Вибори 2019

Продолжается подсчет голосов на выборах в Верховную Раду 2019.

Согласно данным 92,43% обработанных бюллетеней, в парламент могут пройти пять партий: Слуга народа, Оппозиционная платформа – За жизнь, Европейская солидарность, Батькивщина и Голос.

Читайте: Результаты экзит-пола на выборах в Верховную Раду 2019

  • Слуга народа – 43,11%;
  • Оппозиционная платформа – За жизнь – 13,03%;
  • Батькивщина – 8,18%;
  • Европейская солидарность – 8,15%;
  • Голос – 5,87%.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду онлайн.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Мандат на реформы – в ЕС отреагировали на выборы в Верховную Раду
В каких случаях выборы могут признать недействительными – Айвазовская
Изменения в Конституцию. Разумков назвал союзников в новом парламенте
Мы открыты для диалога: Разумков о коалиции в новой Раде
Кто проходит в новую Раду по спискам партий
Кто проходит в Раду по мажоритарке – список депутатов
Реакция МИД РФ на парламентские выборы в Украине
Диктатура или большие возможности: как Слуга народа может воспользоваться большинством в ВР
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка