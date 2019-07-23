Председатель правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская назвала основания для признания выборов недействительными.

Ольга Айвазовская в эфире Свободы слова на ICTV назвала три случая, которые могут стать основанием для признания выборов недействительными.

– Когда есть уничтожение избирательной документации в помещении для голосования, вброс, что не позволяет установить результат, или установлено, что определенный процент избирателей получил незаконно бюллетени, – пояснила она.

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По ее словам, других оснований признавать юридически выборы недействительными нет.

К слову, Факты ICTV следят за подсчетом голосов на выборах в Верховную Раду онлайн.