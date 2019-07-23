Бывший регионал Александр Ефремов находился в СИЗО три года. В общей сложности срок содержания под стражей ему продлевали 17 раз.

Сначала Ефремова содержали в киевском СИЗО, а с января 2017 года он находился в Старобельске Луганской области.

Его задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В тот же день вечером на телеканале террористов “ЛНР” вышло интервью с Ефремовым, в котором он открыто заявляет о финансировании боевиков на Донбассе.