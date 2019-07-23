Когда и за что задержали?
Бывший регионал Александр Ефремов находился в СИЗО три года. В общей сложности срок содержания под стражей ему продлевали 17 раз.
Сначала Ефремова содержали в киевском СИЗО, а с января 2017 года он находился в Старобельске Луганской области.
Его задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.
В тот же день вечером на телеканале террористов “ЛНР” вышло интервью с Ефремовым, в котором он открыто заявляет о финансировании боевиков на Донбассе.
– Я финансирую сепаратистов. Я об этом говорю открыто, но сказать, что меня услышали – я не скажу, – сказал он.
В чем обвиняют?
В январе 2017 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Ему приписывают организацию захвата террористами здания Луганской ОГА, пособничество в захвате здания СБУ в Луганской области, умышленные действия с целью изменения границ Украины, содействие деятельности террористической организации “ЛНР” и государственную измену.
За это ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.
Почему отпустили?
Киевский апелляционный суд 22 июля изменил меру пресечения бывшему нардепу-регионалу Александру Ефремову с содержания под стражей под круглосуточный домашний арест.
Это произошло, потому что 8 июля Верховный суд Украины изменили подсудность в деле об изменении меры пресечения Ефремову, в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.
Ранее выдвинутые обвинения против него не сняты, просто теперь ждать решения суда он будет не в СИЗО, а под домашним арестом в Киеве.