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Факты / Украина
Ефремов на воле: за что задержали экс-регионал и почему отпустили

22 июля Аппеляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-регионалу Александру Ефремову и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест. За что задержали соратника Виктора Януковича и почему отпустили – в материале Фактов ICTV.

Когда и за что задержали?

Бывший регионал Александр Ефремов находился в СИЗО три года. В общей сложности срок содержания под стражей ему продлевали 17 раз.

Сначала Ефремова содержали в киевском СИЗО, а с января 2017 года он находился в Старобельске Луганской области.

Его задержали 30 июля 2016 года в аэропорту Киева по подозрению в посягательстве на территориальную целостность Украины.

В тот же день вечером на телеканале террористов “ЛНР” вышло интервью с Ефремовым, в котором он открыто заявляет о финансировании боевиков на Донбассе.

– Я финансирую сепаратистов. Я об этом говорю открыто, но сказать, что меня услышали – я не скажу, – сказал он.

В чем обвиняют?

В январе 2017 года ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении Ефремова. Ему приписывают организацию захвата террористами здания Луганской ОГА, пособничество в захвате здания СБУ в Луганской области, умышленные действия с целью изменения границ Украины, содействие деятельности террористической организации “ЛНР” и государственную измену.

За это ему грозит от 15 лет тюрьмы до пожизненного срока.

Почему отпустили?

Киевский апелляционный суд 22 июля изменил меру пресечения бывшему нардепу-регионалу Александру Ефремову с содержания под стражей под круглосуточный домашний арест.

Это произошло, потому что 8 июля Верховный суд Украины изменили подсудность в деле об изменении меры пресечения Ефремову, в связи с тем, что в Луганской и Харьковской областях очень мало действующих судей, что приводит к затягиванию процесса на годы.

Ранее выдвинутые обвинения против него не сняты, просто теперь ждать решения суда он будет не в СИЗО, а под домашним арестом в Киеве.

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