Колишній регіонал Олександр Єфремов перебував у СІЗО три роки. Загалом термін тримання під вартою йому продовжували 17 разів.

Спочатку Єфремов знаходився у київському СІЗО, а з січня 2017 року він перебував у Старобільську Луганської області.

Його затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України.

Того ж дня ввечері на телеканалі терористів “ЛНР” вийшло інтерв’ю з Єфремовим, в якому він відкрито заявляє про фінансування бойовиків на Донбасі.