Коли і за що затримали?
Колишній регіонал Олександр Єфремов перебував у СІЗО три роки. Загалом термін тримання під вартою йому продовжували 17 разів.
Спочатку Єфремов знаходився у київському СІЗО, а з січня 2017 року він перебував у Старобільську Луганської області.
Його затримали 30 липня 2016 року в аеропорту Києва за підозрою в посяганні на територіальну цілісність України.
Того ж дня ввечері на телеканалі терористів “ЛНР” вийшло інтерв’ю з Єфремовим, в якому він відкрито заявляє про фінансування бойовиків на Донбасі.
– Я фінансую сепаратистів. Я про це кажу відкрито, але сказати, що мене почули – я не скажу, – сказав він.
У чому звинувачують?
У січні 2017 року ГПУ направила в суд обвинувальний акт щодо Єфремова. Йому приписують організацію захоплення терористами будівлі Луганської ОДА, пособництво у захопленні будівлі СБУ в Луганській області, умисні дії з метою зміни меж України, сприяння діяльності терористичної організації “ЛНР” та державну зраду.
За це йому загрожує від 15 років в’язниці до довічного терміну.
Чому відпустили?
Київський апеляційний суд 22 липня змінив запобіжний захід колишньому нардепу-регіоналу Олександру Єфремову з тримання під вартою під цілодобовий домашній арешт.
Це сталося, тому що 8 липня Верховний суд України змінив підсудність у справі про зміну запобіжного заходу Єфремову, в зв’язку з тим, що в Луганській та Харківській областях дуже мало чинних суддів, що призводить до затягування процесу на роки.
Раніше висунуті звинувачення проти нього не зняті, просто тепер чекати рішення суду він буде не в СІЗО, а під домашнім арештом в Києві.