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Факты / Мир / Россия

Москалькова опровергла договоренности о возвращении моряков

Следователи РФ не принимали решения о возвращении военнопленных моряков в Украину.

москалькова

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слова  украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о достигнутых договоренностях относительно возвращения украинских военнопленных моряков.

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– Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никакие решения не принимали, пока, по крайней мере, – сказала Москалькова.

Напомним, 24 июля Денисова заявила, что договоренности по возвращению из России военнопленных моряков достигнуты.

Источник: РИА Новости

Фото: Dreamstime

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