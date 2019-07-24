Следователи РФ не принимали решения о возвращении военнопленных моряков в Украину.
Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о достигнутых договоренностях относительно возвращения украинских военнопленных моряков.
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– Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никакие решения не принимали, пока, по крайней мере, – сказала Москалькова.
Напомним, 24 июля Денисова заявила, что договоренности по возвращению из России военнопленных моряков достигнуты.
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