Следователи РФ не принимали решения о возвращении военнопленных моряков в Украину.

Уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова опровергла слова украинского омбудсмена Людмилы Денисовой о достигнутых договоренностях относительно возвращения украинских военнопленных моряков.

Читайте: РФ передали ходатайство об освобождении моряков под обязательство Денисовой

– Я пояснила, как проходит процедура переговоров с украинской стороны. С нашей стороны, насколько мне известно, следственные органы никакие решения не принимали, пока, по крайней мере, – сказала Москалькова.

Напомним, 24 июля Денисова заявила, что договоренности по возвращению из России военнопленных моряков достигнуты.