Украина передала России ходатайство относительно освобождения 24 военнопленных моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.
Временно поверенный по делах Украины в РФ Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.
– Ждем ответа! – написала омбудсмен.
Напомним, 17 июля Людмила Денисова предложила освободить содержавшихся в России 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.
В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.
Источник: Людмила Денісова
Фото: Людмила Денісова
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