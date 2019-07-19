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Факты / Украина

РФ передали ходатайство об освобождении моряков под обязательство Денисовой

Украина передала России ходатайство относительно освобождения 24 военнопленных моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.

Полонені моряки

Временно поверенный по делах Украины в РФ Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

– Ждем ответа! – написала омбудсмен.

Напомним, 17 июля Людмила Денисова предложила освободить содержавшихся в России 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

Источник: Людмила Денісова

ФотоЛюдмила Денісова

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