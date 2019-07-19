Украина передала России ходатайство относительно освобождения 24 военнопленных моряков под личное обязательство омбудсмена Людмилы Денисовой.

Временно поверенный по делах Украины в РФ Василий Покотило передал в МИД РФ ходатайство об освобождении моряков под личное обязательство уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой.

– Ждем ответа! – написала омбудсмен.

Напомним, 17 июля Людмила Денисова предложила освободить содержавшихся в России 24 военнопленных украинских моряков под ее личное обязательство.

В тот же день Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.

Источник: Людмила Денісова

Фото: Людмила Денісова