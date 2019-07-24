Договоренности о возвращении Украине захваченных Россией в Керченском проливе украинских военнопленных моряков уже достигнуты.

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что договоренности по возвращению из России военнопленных моряков достигнуты.

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– Уже достигнуты договоренности, чтобы вернуть моряков. Есть решение Международного трибунала по морскому праву. Сейчас оформляются последние документы, думаю, что скоро будем встречать моряков на родине, – отметила Денисова.

Напомним, 25 мая Международный трибунал по морскому праву удовлетворил иск Украины по захвату Россией 24 украинских моряков и 3 кораблей в 2018 году.

После чего депутаты Европарламента приняли резолюцию, в которой осудили действия России в отношении удерживаемых украинских политзаключенных. Парламентская ассамблея ОБСЕ признала украинских моряков – военнопленными.

17 июля Лефортовский суд Москвы продлил срок ареста 24 украинским морякам, задержанным в Керченском проливе, на три месяца.