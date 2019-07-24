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Факты / Украина / Политика

Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Кличко

Офис президента направил в правительство просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя КГГА.

Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Кличко

Офис президента направил в Кабмин просьбу внести представление об увольнении Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации.

– Да, действительно документ поступил, – подтвердил пресс-секретарь правительства Василий Рябчук.

Он добавил, что на сегодняшнем заседании Кабмина вопрос об увольнении Кличко не рассматривали. Это произойдет позже из-за определенных процедур.

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– Это сделано в соответствии с требованиями закона. Так же, как были представления на увольнение председателей других облгосадминистраций, – отметили в пресс-службе Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь Виталия Кличко Оксана Зиновьева заявила, что ни сам Кличко, ни его администрация пока не получали информацию о возможном увольнении.

Ранее Факты ICTV писали, что выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году.

Источник: ВВС Украина

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