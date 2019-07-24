PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика

Раздутая чушь. Реакция Кличко на информацию о допросе в ГБР

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о допросе в ГБР.

Раздутая чушь. Реакция Кличко на информацию о допросе в ГБР

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что информация об уголовном производстве ГБР – ерунда.

– По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала вбросили от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь с подачи уже самого Портнова распространили в СМИ грязную манипуляцию, – заявил Кличко.

Читайте: Говорили спокойно: Кличко обсудил с Зеленским свою возможную отставку

Он добавил, что как мэр столицы действует исключительно в правовом поле.

– А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро, – подчеркнул мэр столицы.

Ранее Факты ICTV писали, что выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Порошенко пришел в ГБР, но допрос завтра
Офис президента обратился к Кабмину с просьбой уволить Кличко
На Херсонщине военный прострелил ногу сослуживцу
Куда обращаться в случае нарушений на выборах: ГБР открывает горячую линию
Убытки на десятки миллионов долларов: ГБР разоблачило схему с участием нардепов
З’явився третій підозрюваний у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова
Когда выборы мэра Киева и депутатов Киевсовета
Следственные действия в Офисе президента в ГБР назвали фейком
Загружается…

Следующая новость

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка