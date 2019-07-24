Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал информацию о допросе в ГБР.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что информация об уголовном производстве ГБР – ерунда.
– По информации об уголовном производстве ГБР о моих якобы каких-то нарушениях. Абсолютно раздутая чушь! Сначала вбросили от юристки-партнерши Портнова. Не пошло. Теперь с подачи уже самого Портнова распространили в СМИ грязную манипуляцию, – заявил Кличко.
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Он добавил, что как мэр столицы действует исключительно в правовом поле.
– А теперь, господин Портнов, ждите ответа от ГБР. Убежден, разберутся быстро, – подчеркнул мэр столицы.
Ранее Факты ICTV писали, что выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году.
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