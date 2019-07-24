Офіс президента направив до уряду прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Офіс президента направив до Кабміну прохання внести подання про звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

– Так, справді документ надійшов, – підтвердив прес-секретар уряду Василь Рябчук.

Він додав, що на сьогоднішньому засіданні Кабміну питання про звільнення Кличка не розглядали. Це станеться пізніше через певні процедури.

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– Це зроблено у відповідності до вимог закону. Так само, як були подання на звільнення голів інших облдержадміністрацій, – зазначили у прес-службі Володимира Зеленського.

Прес-секретар Віталія Кличка Оксана Зінов’єва заявила, що ні сам Кличко, ні його адміністрація поки не отримували інформацію про можливе звільнення.

Раніше Факти ICTV писали, що вибори мера в Києві відбудуться 25 жовтня в 2020 році.