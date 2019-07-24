Пятый президент Украины Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований.

Петр Порошенко пришел в Государственное бюро расследований. Однако правоохранители не знают, с какой целью.

– Порошенко действительно пришел в ГБР. Он сейчас находится здесь, хотя мы пока не знаем, с какой целью. Допрос запланирован на завтра. Детали сообщим позже, – сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Кроме того, по какому именно делу должен быть допрос не уточняется.

Пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко не выходит на связь, поэтому официальных комментариев пока нет.

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11 июля пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова сообщила, что Порошенко 17 июля вызывают на допрос в ГБР в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и отмывании преступных доходов при купле-продаже завода Кузница на Рыбальском. Однако экс-президент проигнорировал визит к правоохранителям.

22 июля СМИ сообщили, что пятого президента Украины Петра Порошенко повторно вызвали в ГБР на допрос 25 июля.