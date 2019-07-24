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Факти / Україна / Політика

Порошенко прийшов у ДБР, але допит завтра

П’ятий президент України Петро Порошенко прийшов в Державне бюро розслідувань.

Порошенко прийшов у ДБР, але допит завтра

Петро Порошенко прийшов у Державне бюро розслідувань. Проте правоохоронці не знають, з якою метою.

– Порошенко дійсно прийшов у ДБР. Він зараз знаходиться тут, хоча ми поки не знаємо, з якою метою. Допит заплановано на завтра. Подробиці повідомимо пізніше, – повідомила прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова.

Крім того, у якій саме справі має бути допит не уточнюється.

Прес-секретар Петра Порошенко Святослав Цеголко не виходить на зв’язок, тому офіційних коментарів поки немає.

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11 липня прес-секретар ДБР Анжеліка Іванова повідомила, що Порошенка 17 липня викликають на допит у ДБР  як свідка у справі про можливе ухилення від сплати податків і відмивання злочинних доходів під час купівлі-продажу заводу Кузня на Рибальському. Однак екс-президент проігнорував візит до правоохоронців.

22 липня ЗМІ повідомили, що п’ятого президента України Петра Порошенка повторно викликали у ДБР на допит 25 липня.

Джерело: Громадське

Фото: Dreamstime

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