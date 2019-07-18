Народные депутаты участвовали в коррупционной схеме при отчуждении и закупке государственных облигаций.

Государственное бюро расследований располагает информацией о коррупционной схеме с участием народных депутатов.

Об этом заявил директор ГБР Роман Труба во время заседания Нацсовета по вопросам антикоррупционной политики.

По его словам, Бюро сейчас занимается расследованием по делу о хищениях и злоупотреблении при отчуждении и закупке государственных облигаций.

Читайте: В главном управлении ГФС Днепропетровщины ГБР и СБУ провели обыск

– По предварительным данным, сумма ущерба составляет десятки миллионов долларов. И к этой схеме также причастны народные депутаты Украины, – заявил Труба.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о еще одной коррупционной схеме в оборонной промышленности.

Фото: ГБР