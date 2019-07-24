Мер Києва Віталій Кличко прокоментував інформацію щодо допиту у ДБР.

Мер столиці Віталій Кличко заявив, що інформація про кримінальне провадження ДБР – нісенітниця.

– Щодо інформації про кримінальне провадження ДБР стосовно моїх нібито якихось порушень. Абсолютно роздута нісенітниця! Спочатку вкинули від юристки-партнерки Портнова. Не пішло. Теперз подання вже самого Портнова розповсюдили в ЗМІ брудну маніпуляцію, – заявив Кличко.

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Він додав, що як мер столиці діє винятково у правовому полі.

– А тепер, пане Портнов, чекайте відповіді від ДБР. Переконаний, розберуться швидко, – підкреслив мер столиці.

Раніше Факти ICTV писали, що вибори мера в Києві відбудуться 25 жовтня в 2020 році.