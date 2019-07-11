Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил слухи о возможной отставке мэра Киева и председателя КГГА Виталия Кличко.
10 июля мэр Киева Виталий Кличко обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским свою возможную отставку.
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Глава государства подтвердил свои планы назначить другого председателя.
– Говорили спокойно. Президент подтвердил слухи, которые ходят уже давно, по разделению полномочий, – сказал он.
Кличко отметил, что назначение председателя КГГА отменит полномочия мэра, и он будет “выполнять лишь декоративную функцию”.
Напомним, выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году.
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