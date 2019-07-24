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Факты / Украина / Политика

Рябошапка оценил шансы стать генпрокурором

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка оценил вероятность стать будущим генпрокурором в 50%.

Рябошапка оценил шансы стать генпрокурором

На конференции Новая антикоррупционная стратегия для Украины Руслан Рябошапка сказал, что на 50% оценивает вероятность стать генпрокурором.

– Для этого прежде всего нужно представление президента, а во-вторых – надо решение парламента, – отметил он.

Он отметил, что ранее обсуждал с Владимиром Зеленским возможность внесения представления в парламент относительно его назначения на должность генпрокурора, и президент неоднократно предлагал ему возглавить Генеральную прокуратуру Украины.

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– Я поддерживаю все инициативы президента, – добавил Рябошапка.

Он объяснил, что не обсуждал с президентом другие возможные кандидатуры на должность генпрокурора.

Напомним, 23 июля Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.

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