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Факты / Украина

Денис Гутенко стал временным руководителем ГФС

Кабинет министров Украины назначил нового руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Денис Гутенко стал временным руководителем ГФС

Временным исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины стал Денис Гутенко – директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Помимо этого, Кабмин соответствующим постановлением присвоил главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову третий ранг государственного служащего.

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Как сообщалось, бывший врио главы ведомства Александр Власов написал заявление на увольнение, после чего правительство освободило его от выполнения этих обязанностей. Однако при этом Власов остается руководителем Одесской таможни.

Фото: Денис Гутенко

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