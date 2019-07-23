Кабинет министров Украины назначил нового руководителя Государственной фискальной службы Украины.

Временным исполняющим обязанности главы Государственной фискальной службы Украины стал Денис Гутенко – директор департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров Украины.

Помимо этого, Кабмин соответствующим постановлением присвоил главе Государственной налоговой службы Сергею Верланову третий ранг государственного служащего.

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Как сообщалось, бывший врио главы ведомства Александр Власов написал заявление на увольнение, после чего правительство освободило его от выполнения этих обязанностей. Однако при этом Власов остается руководителем Одесской таможни.

Фото: Денис Гутенко