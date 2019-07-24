Заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка оцінив ймовірність стати майбутнім генпрокурором у 50%.

На конференції Нова антикорупційна стратегія для України Руслан Рябошапка сказав, що на 50% оцінює ймовірність стати генпрокурором.

– Для цього перш за все потрібне подання президента, а по-друге – треба рішення парламенту, – зазначив він.

Він зауважив, що раніше обговорював з Володимиром Зеленським можливість внесення подання до парламенту щодо його призначення на посаду генпрокурора, і що президент неодноразово пропонував йому очолити Генеральну прокуратуру України.

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– Я підтримую усі ініціативи президента, – додав Рябошапка.

Він пояснив, що не обговорював з президентом інші можливі кандидатури на посаду генпрокурора.

Нагадаємо, 23 липня Володимир Зеленський заявив, що розглядає кандидатуру заступника керівника Офісу президента Рябошапки на посаду генерального прокурора.