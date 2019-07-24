Президент Владимир Зеленский провел встречу с группой послов стран G7 и главами представительств ЕС и НАТО в Украине.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с группой послов стран G7 и главами представительств ЕС и НАТО в Украине уделил внимание реформам.

Также обсуждалась и поддержка международными партнерами усилий президента и его команды в проведении реформ.

Представители G7, ЕС и НАТО выразили готовность оказывать поддержку в реализации реформ, о которых ранее заявлял Зеленский.

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Президент поблагодарил дипломатических представителей за работу наблюдателей на внеочередных парламентских выборах.

– Это не первые выборы в Украине, которые проходят мирно, демократично, и это благодаря, в частности, международным наблюдателям. Спасибо за помощь, – сказал Зеленский.

Кроме того, он рассказал о ситуации в Донбассе и добавил, что для прогресса в урегулировании конфликта необходимо соблюдение режима прекращения огня.

К слову, в Евросоюзе заявили, что ожидают продолжения реформ в Украине после завершения выборов в Верховную Раду.