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Факты / Украина

Реформа Кабмина: как сократят министерства и другие органы власти

В связи с реформированием Кабмина может уменьшиться количество вице-премьер-министров, которые не возглавляют министерства.

Реформа Кабмина: как сократят министерства и другие органы власти

Заместитель руководителя Офиса президента Руслан Рябошапка сообщил, что из-за реформирования Кабмина может уменьшиться количество членов правительства и вице-премьеров, которые не возглавляют министерства.

Также реформа коснется сокращения центральных органов исполнительной власти, которые не являются министерствами и находятся в сфере управления соответствующих министерств.

Руслан Рябошапка отметил, что работа по вопросу минимизации количества министерств и реформирования Кабмина продолжается.

Административную реформу необходимо проводить, и она должна исходить не из тех принципов, что под человека создается орган. Наоборот, если есть определенные государственные функции, то мы должны смотреть, какие центральные органы исполнительной власти должны обеспечивать реализацию этих функций, – добавил он.

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К слову, ранее Руслан Рябошапка заявил, что реформирование Кабинета министров после внеочередных парламентских выборов будет предусматривать, в частности, сокращение количества министерств.

Напомним, премьер-министр Владимир Гройсман считает, что количество министерств в Украине можно сократить до 12.

Источник: Укринформ

Фото: Офис Президента

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