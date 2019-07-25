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Факты / Украина

Экс-руководителю полиции Одесской области Головину объявили подозрение

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину, которого задержало 25 июля НАБУ.

Дмитро Головін

САП объявила подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину и его экс-заместителю по ч.5 ст.191 УКУ, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и в особо крупных размерах.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В САП также рассказали обстоятельства дела, которое касается незаконного ввоза в Украину 11 ноября 2017 года через таможенный пост Одесса-центральный Одесской таможни ГФС семи контейнеров с табачными изделиями. Это сделали неизвестные по сговору с работниками правоохранительных органов.

Впоследствии ГПУ изъяла их во время обыска морского терминала.

В августе 2018 года дело передали в полицию Одесской области. Ее тогдашнее руководство приказало отдать табачные изделия на хранение на склады частных структур, откуда они впоследствии исчезли.

Следствие установило, что это была отработанная схема ввоза нерастаможенных товаров в Украину.

Бывшего заместителя экс-начальника полиции разыскивают, а руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, скрывается за границей.

Напомним, 25 июля сотрудники НАБУ задержали экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

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