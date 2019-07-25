Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину, которого задержало 25 июля НАБУ.

САП объявила подозрение бывшему руководителю полиции Одесской области Дмитрию Головину и его экс-заместителю по ч.5 ст.191 УКУ, то есть в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением и в особо крупных размерах.

Сейчас готовится ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

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В САП также рассказали обстоятельства дела, которое касается незаконного ввоза в Украину 11 ноября 2017 года через таможенный пост Одесса-центральный Одесской таможни ГФС семи контейнеров с табачными изделиями. Это сделали неизвестные по сговору с работниками правоохранительных органов.

Впоследствии ГПУ изъяла их во время обыска морского терминала.

В августе 2018 года дело передали в полицию Одесской области. Ее тогдашнее руководство приказало отдать табачные изделия на хранение на склады частных структур, откуда они впоследствии исчезли.

Следствие установило, что это была отработанная схема ввоза нерастаможенных товаров в Украину.

Бывшего заместителя экс-начальника полиции разыскивают, а руководитель предприятия, которому были переданы табачные изделия, скрывается за границей.

Напомним, 25 июля сотрудники НАБУ задержали экс-руководителя главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.