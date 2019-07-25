В Одессе был задержан экс-начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин и его экс-заместитель, полковник Константин Гейко.
В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали экс-начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.
Дело касается декларации бывшего силовика. Ранее у Головина был проведенный обыск.
Также был задержан экс-заместитель Константин Гейко.
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Офицеров привлекают к ответственности по двум статьям УК Украины – 191 и 364. Первая касается растраты имущества, вторая – злоупотребления властью или служебным положением.
Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения. По данным СМИ, для этого их везут в Киев.
К слову, 22 июля Аппеляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-регионалу Александру Ефремову и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест.