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Факты / Украина

НАБУ задержала экс-руководителя полиции Одесской области Головина

В Одессе был задержан экс-начальник главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин и его экс-заместитель, полковник Константин Гейко.

НАБУ задержала экс-руководителя полиции Одесской области Головина

В Одессе сотрудники Национального антикоррупционного бюро задержали экс-начальника главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрия Головина.

Дело касается декларации бывшего силовика. Ранее у Головина был проведенный обыск.

Также был задержан экс-заместитель Константин Гейко.

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Офицеров привлекают к ответственности по двум статьям  УК Украины – 191 и 364. Первая касается растраты имущества, вторая – злоупотребления властью или служебным положением.

Сегодня Головину и Гейко должны избрать меру пресечения. По данным СМИ, для этого их везут в Киев.

К слову, 22 июля Аппеляционный суд Киева изменил меру пресечения экс-регионалу Александру Ефремову и отпустил из СИЗО под круглосуточный домашний арест.

Источник: МВД

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