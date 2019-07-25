Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Дмитру Головіну, якого затримало 25 липня НАБУ.

САП оголосила підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Дмитру Головіну та його екс-заступнику за ч.5 ст.191 ККУ, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та в особливо великих розмірах.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У САП також розповіли обставини справи, яка стосується незаконного ввезення в Україну 11 листопада 2017 року через митний пост Одеса-центральний Одеської митниці ДФС сімох контейнерів із тютюновими виробами. Це зробила невідомі за змовою з працівниками правоохоронних органів.

Згодом ГПУ вилучила їх під час обшуку з морського терміналу.

У серпні 2018 року справу передали в поліцію Одеської області. Її тодішнє керівництво наказало віддати тютюнові вироби на зберігання на склади приватних структур, звідки вони згодом зникли.

Слідство встановило, що це була відпрацьована схема ввезення нерозмитнених товарів в України.

Колишнього заступника екс-начальника поліції розшукують, а керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, переховується за кордоном.

Нагадаємо, 25 липня співробітники НАБУ затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.