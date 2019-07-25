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Факти / Україна

Екс-керівнику поліції Одеської області Головіну оголосили підозру

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосила підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Дмитру Головіну, якого затримало 25 липня НАБУ.

Дмитро Головін

САП оголосила підозру колишньому керівнику поліції Одеської області Дмитру Головіну та його екс-заступнику за ч.5 ст.191 ККУ, тобто у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем та в особливо великих розмірах.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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У САП також розповіли обставини справи, яка стосується незаконного ввезення в Україну 11 листопада 2017 року через митний пост Одеса-центральний Одеської митниці ДФС сімох контейнерів із тютюновими виробами. Це зробила невідомі за змовою з працівниками правоохоронних органів.

Згодом ГПУ вилучила їх під час обшуку з морського терміналу.

У серпні 2018 року справу передали в поліцію Одеської області. Її тодішнє керівництво наказало віддати тютюнові вироби на зберігання на склади приватних структур, звідки вони згодом зникли.

Слідство встановило, що це була відпрацьована схема ввезення нерозмитнених товарів в України.

Колишнього заступника екс-начальника поліції розшукують, а керівник підприємства, якому були передані тютюнові вироби, переховується за кордоном.

Нагадаємо, 25 липня співробітники НАБУ затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

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