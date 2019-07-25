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Факти / Україна

НАБУ затримала екс-керівника поліції Одеської області Головіна

В Одесі затримано екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна та його екс-заступника, полковника Костянтина Гейка.

НАБУ затримала екс-керівника поліції Одеської області Головіна

В Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро затримали екс-керівника головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитра Головіна.

Справа стосується декларації колишнього силовика. Раніше у Головіна був проведенний обшук.

Також затриманий екс-заступник Костянтин Гейко.

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Офіцерів притягають до відповідальності за двома статтями КК України – 191 і 364. Перша стосується розтрати майна, друга – зловживання владою або службовим становищем .

Сьогодні Головіну і Гейку мають обрати запобіжний захід. За інформацією ЗМІ, для цього їх везуть до Києва.

До речі, 22 липня Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід екс-регіоналу Олександру Єфремову та відпустив із СІЗО під цілодобовий домашній арешт.

Джерело: МВС

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