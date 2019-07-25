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Факты / Украина / Общество

Финал Новых лидеров 2: какая идея самая важная для Украины (ТРАНСЛЯЦИЯ)

Онлайн-трансляция финала второго сезона телепроекта Новые лидеры начнется сегодня, 25 июля, в 22.30. Ее можно будет посмотреть на нескольких источниках.

нові лідери 2 фінал

Новые лидеры сегодня проведут последний прямой эфир во втором сезоне.

Участников ждет жесткий разговор с ведущими телеканала ICTV.

Вадим Карпьяк, Оксана Соколова, Елена Фроляк, Сергей Кудимов VS финалисты проекта Новые лидеры 2.

Кто сможет выстоять?

Напомним, среди топ-50 лидеров отборочный комитет проекта выбрал 8 лучших, которые борятся за главный приз – денежное вознаграждение на реализацию своей идеи национального масштаба.

Читайте: Осталось только трое. Как выбирали и кто прошел в финал Новые лидеры 2

Финалистов выбирали судьи Новых лидеров, но победителя будут выбирать украинцы путем СМС-голосования.

Народ должен определиться, чей проект является самым важным для нашей страны, а новый ведущий проекта Павел Казарин поможет зрителям проверять лидеров.

Новые лидеры 2 – онлайн-трансляция:


Прямые эфиры проекта будут проходить каждый четверг в 22.30 на телеканале ICTV.

Кроме этого, трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта, на странице в Facebook и на канале в YouTube.

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