Онлайн-трансляція фіналу другого сезону телепроекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 25 липня, о 22.30. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.

Нові лідери сьогодні проведуть останній прямий ефір у другому сезоні.

На учасників чекатиме жорстка розмова з ведучими телеканалу ICTV.

Вадим Карп’як, Оксана Соколова, Олена Фроляк, Сергій Кудимов VS фіналісти проекту Нові лідери 2.

Хто зможе вистояти?

Нагадаємо, серед топ-50 лідерів відбірковий комітет проекту обрав 8 найкращих, які борються за головний приз – грошову винагороду на реалізацію своєї ідеї національного масштабу.

Фіналістів обирали судді Нових лідерів, але переможця обиратимуть українці шляхом СМС-голосування.

Народ має визначитися, чий проект є найважливішим для нашої країни, а новий ведучий проекту Павло Казарін допомагатиме глядачам перевіряти лідерів.

Нові лідери 2 – онлайн-трансляція:

Прямі ефіри проекту проходитимуть щочетверга о 22.30 на телеканалі ICTV.

Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.