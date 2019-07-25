Онлайн-трансляція фіналу другого сезону телепроекту Нові лідери розпочнеться сьогодні, 25 липня, о 22.30. Її можна буде подивитися на кількох джерелах.
Нові лідери сьогодні проведуть останній прямий ефір у другому сезоні.
На учасників чекатиме жорстка розмова з ведучими телеканалу ICTV.
Вадим Карп’як, Оксана Соколова, Олена Фроляк, Сергій Кудимов VS фіналісти проекту Нові лідери 2.
Хто зможе вистояти?
Нагадаємо, серед топ-50 лідерів відбірковий комітет проекту обрав 8 найкращих, які борються за головний приз – грошову винагороду на реалізацію своєї ідеї національного масштабу.Читайте: Залишилось лише троє. Як обирали і хто пройшов у фінал Нові лідери 2
Фіналістів обирали судді Нових лідерів, але переможця обиратимуть українці шляхом СМС-голосування.
Народ має визначитися, чий проект є найважливішим для нашої країни, а новий ведучий проекту Павло Казарін допомагатиме глядачам перевіряти лідерів.
Нові лідери 2 – онлайн-трансляція:
Прямі ефіри проекту проходитимуть щочетверга о 22.30 на телеканалі ICTV.
Крім цього, трансляцію можна буде подивитися на офіційному сайті проекту, на сторінці у Facebook і на каналі у YouTube.