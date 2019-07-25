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Факты / Украина

СБУ объяснило, почему отпустили экипаж танкера NEYMA

В СБУ объяснили, почему позволили морякам российского танкера NEYMA, который задержали в Измаиле, вернуться домой.

Танкер NEYMA

Во время следственных действий на задержанном российском танкере NEYMA, который блокировал украинские корабли в Керченском проливе в 2018 году, сотрудники СБУ установили, что члены его экипажа не нарушали нормы Морского права и законы Украины.

Именно поэтому не было оснований для их задержания.

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– Соблюдая украинские законы, не нарушая права и свободы российских моряков, последним предоставлена беспрепятственная возможность возвращения домой, к своим семьям, – говорится в сообщении.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Позже в посольстве РФ в Киеве заявили, что моряки возвращаются домой, а судно остается в Измаиле.

ФотоДПСУ

Источник: СБУ

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