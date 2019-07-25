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Видео задержания российского танкера NEYMA

Российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе, задержано в порту Измаила.

Видео задержания российского танкера NEYMA

Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе.

Как сообщает пресс-служба СБУ, танкер зашел в Измаил Одесской области 24 июля этого года. Служба безопасности Украины опубликовала видео задержания российского танкера.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.

Читайте: Реакция РФ на задержание танкера NEYMA

25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.

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