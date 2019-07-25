В СБУ пояснили, чому дозволили морякам російського танкеру NEYMA, який затримали в Ізмаїлі, повернутись додому.

Під час слідчих дій на затриманому російському танкері NEYMA, який блокував українські кораблі у Керченській протоці у 2018 році, співробітники СБУ встановили, що члени його екіпажу не порушували норми Морського права та закони України.

Саме тому не було підстав для їх затримання.

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– Дотримуючись українських законів, не порушуючи прав та свобод російських моряків, останнім надано безперешкодну можливість повернення додому до своїх родин, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

Пізніше в посольстві РФ у Києві заявили, що моряки повертаються додому, а судно залишається в Ізмаїлі.

Фото: ДПСУ