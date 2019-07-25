Россия отреагировала на задержание Украиной российского танкера блокировавшего украинские военные корабли в Керченском проливе.

В Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание российского танкера в Измаиле.

– Выясняем обстоятельства происшествия для применения адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубое нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать, – заявили ведомстве.

Министр иностранных дел РФ считает, что Зеленский должен разъяснить свою позицию относительно инцидента с задержанием в Украине российского танкера.

Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержала российский танкер NEYMA, который блокировал малые бронированные артиллерийские корабли Никополь, Бердянск и буксир Яны Капу.













Реакция РФ на задержание танкера NEYMA / 3 фотографии

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25 ноября 2018 года пограничные корабли ФСБ РФ обстреляли и захватили три судна Военно-морских сил ВС Украины в составе двух малых бронированных артиллерийских катеров Бердянск и Никополь и рейдового буксира Яны Капу, которые осуществляли плановый переход из порта Одессы в Черном море в порт Мариуполь в Азовском море.

После этого 24 украинских моряков арестовали в Крыму, затем их переместили в российские СИЗО в Москве.