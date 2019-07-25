Російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці, затримано в порту Ізмаїла.

Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримали російський танкер NEYMA, який блокував українські військові кораблі у Керченській протоці.

Як повідомляє прес-служба СБУ, танкер зайшов до Ізмаїла Одеської області 24 липня цього року. Служба безпеки України опублікувала відео затримання російського танкера.

Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Військовою прокуратурою затримала російський танкер NEYMA, який блокував малі броньовані артилерійські кораблі Нікополь, Бердянськ і буксир Яни Капу.

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25 листопада 2018 року прикордонні кораблі ФСБ РФ обстріляли і захопили три судна Військово-морських сил ЗС України у складі двох малих броньованих артилерійських катерів Бердянськ і Нікополь і рейдового буксира Яни Капу, які здійснювали плановий перехід з порту Одеси в Чорному море в порт Маріуполь в Азовському морі.

Після цього 24 українських моряків заарештували в Криму, потім їх перемістили в російські СІЗО в Москві.