СБУ задержала российский танкер, который блокировал проход украинских катеров в Керченском проливе. Как это повлияет на освобождение пленных украинских моряков в РФ и какова будет реакция России – в материале Фактов ICTV.
Пленные украинские моряки в РФ получили шанс на освобождение или же очередное препятствие.
25 июля Служба безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой задержали российский танкер NEYMA, который блокировал прохождение украинских катеров в Керченском проливе, что привело к захвату судов и незаконному аресту украинских моряков Российской Федерацией.
Следствие сообщает, название танкера было изменено на NIKA SPIRIT с целью сокрытия его причастности к нападению на украинские корабли.
По данным российских СМИ, на задержанном танкере около 15 членов экипажа. Их отпустили на свободу, взяв обязательство являться на допросы по вызову следователя. Пресс-атташе посольства РФ сообщает, что экипаж возвращается домой.
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В этот же день уполномоченный по правам человека Верховной Рады Людмила Денисова давала брифинг, где отметила, что украинских моряков могут освободить под ее обязательство в ближайшее время. Она подала необходимо ходатайство, которое сейчас находится на рассмотрении ФСБ.
Пленные моряки – как повлияют действия СБУ?
Мнения экспертов о влиянии этого задержания на освобождение моряков расходятся.
Военный эксперт Олег Жданов считает, что задержанный танкер – это преимущество для Украины:
– Мы получили козырь в руки для того, чтобы разговаривать с Российской Федерацией. Это вещественное доказательство того, что Россия нарушила международное морское право и препятствовала навигации и судоходству в Керченском проливе при том, что Керченский пролив и акватория Азовского моря находятся в совместной с Россией эксплуатации.
Он отметил, что, имея на руках такие доказательства, мы должны правильно все оформить, подать иск в международный трибунал, а также требовать от ООН наложения очередных санкций на Россию. По его мнению, это весомый аргумент.
Впрочем, военный обозреватель Олег Стариков с этим не согласен. По его убеждению, это только ухудшит процесс переговоров.
– Эти действия нанесли ущерба больше, чем пользы. А в политическом плане – остановили возвращение наших моряков на неопределенное время. Это непродуманность и несогласованность действий, – считает эксперт.
По его словам, те люди, которые санкционировали это действие, просчитали только оперативную и следственную составляющие, а не политическую.
Каким будет ответ России?
Реакция России не заставила себя долго ждать. Министерство иностранных дел РФ сообщило, что они уже выясняют обстоятельства, чтобы предоставить реакцию.
– Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубое нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать, – сообщили в ведомстве.
Олег Стариков уверен, если в ближайшее время ситуация не будет “замята” украинской стороной, российская начнет задерживать наши корабли.
Зато Олег Жданов подчеркивает – Россия оказалась в еще худшем положении, чем была.
– Угрозы будут со стороны России. Будут политические заявления, но не на официальном уровне, а отдельных политиков РФ, – отметил он.
Эксперт добавляет, что единственный козырь России – это обстрелы наших позиций на Донбассе, которые могут усилиться. Но и здесь их ждет международное давление:
– Президент Зеленский заявил, что мы не ведем огонь, а контролируем ОБСЕ, чтобы они фиксировали каждый выстрел с той стороны. Если Россия пойдет на конфронтацию, каждый выстрел ослабит ее позиции на международной арене.
Напомним, ранее Факты ICTV писали все, что нужно знать о задержании российского танкера в Измаиле.
Лилия Ященко