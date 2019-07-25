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Факты / Украина

Neyma: что известно о задержанном в Измаиле танкере РФ

СБУ задержала российский танкер Neyma, который блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в 2018 году. Что известно о судне – в материале Фактов ICTV.

Neyma

Российское судно Neyma задержала СБУ совместно с Военной прокуратурой в порту Измаил.

По информации украинских пограничников и Департамента контрразведки СБУ 24 июля в порт Измаил под флагом РФ зашел танкер Nika Spirit под номером ИМО – 8895528.

Читайте: Видео задержания российского танкера NEYMA

Согласно данным международной информационной системы EQUASIS, это судно Neyma, которое использовали для перекрытия Керченского пролива в 2018 году во время захвата украинских кораблей.

Российские владельцы сменили название танкера Neyma на Nika Spirit.

22 июля танкер Neyma подошел к устью Дуная и указал порт назначения Измаил.

24 июля судно пришвартовалось к причала в порту Измаил.

Судно сменило владельца и теперь принадлежит компании ALTOMAR SHIPPING из города Геленджик (Россия), основателем и директором которой является Шувалов Сергей Александрович.

К слову, в Министерстве иностранных дел России отреагировали на задержание российского танкера в Измаиле.

Фото: Meshkov Georgiy

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