СБУ с Военной прокуратурой задержали в порту Измаила российский танкер NIKA SPIRIT, который блокировал украинские военные корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу в Керченском проливе.

Судно якобы зашло в украинский порт для ремонта.

Следствие установило, что на самом деле танкер назывался NEYMA, но с целью сокрытия причастности к акту агрессии,российский владелец сменил его на NIKA SPIRIT.

Следователи провели на танкере следственные действия – обыск, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допросили также членов команды.

Судно признано вещественным доказательством и готовится ходатайство в суд о его аресте.

На его борту находится, по разным данным, 10-16 россиян. Но их точно не меньше семи, потому что на фото главного военного прокурора Анатолия Матиоса именно столько паспортов.

При этом компания-судовладелец Альтомар шиппинг заявила, что экипаж задержанного судна уже отправляется домой, в посольстве РФ в Киеве эту информацию подтвердили.