Что случилось?
СБУ с Военной прокуратурой задержали в порту Измаила российский танкер NIKA SPIRIT, который блокировал украинские военные корабли Никополь, Бердянск и Яны Капу в Керченском проливе.
Судно якобы зашло в украинский порт для ремонта.
Следствие установило, что на самом деле танкер назывался NEYMA, но с целью сокрытия причастности к акту агрессии,российский владелец сменил его на NIKA SPIRIT.
Следователи провели на танкере следственные действия – обыск, изъятие документов, записей радиопереговоров во время конфликта, бортовых журналов. Допросили также членов команды.
Судно признано вещественным доказательством и готовится ходатайство в суд о его аресте.
На его борту находится, по разным данным, 10-16 россиян. Но их точно не меньше семи, потому что на фото главного военного прокурора Анатолия Матиоса именно столько паспортов.
При этом компания-судовладелец Альтомар шиппинг заявила, что экипаж задержанного судна уже отправляется домой, в посольстве РФ в Киеве эту информацию подтвердили.
Почему задержали судно?
Украинские силовики объяснили, что 25 ноября 2018 года по прямому приказу высшего руководства ФСБ РФ российские пограничники совершили акт вооруженной агрессии против украинских военных кораблей в Керченском проливе.
Вопреки нормам международного морского права они незаконно, с применением оружия заблокировали проход украинских военных кораблей во время прохода Керчь-Еникальского канала с помощью танкера NEYMA (ИМО 8895528, MMSI 273347000, флаг РФ) и захватили в плен 24 моряков.
По данному факту СБУ проводит досудебное расследование.
Согласно собранным доказательствам, заочно сообщено о подозрении 15 должностным лицам высшего военного руководства РФ, в частности одному контр-адмиралу, двум вице-адмиралам и генерал-полковнику пограничной службы ФСБ РФ.
Реакция России
В МИД России специфически отреагировали на задержание российского танкера, который участвовал в захвате наших судов.
– Выясняем обстоятельства происшествия для применения адекватных мер. Если речь идет о захвате россиян в заложники, это будет квалифицировано как грубое нарушение международного права и последствия не заставят себя ждать, – сказали российские дипломаты.
С чего все началось
Они, наверное, забыли, что в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года именно российские пограничники обстреляли и захватили три украинские корабли и 24-х моряков.
Наших ребят обвинили в нелегальном пересечении государственной границы РФ организованной группой с оружием.
Россия упорно отказывается признавать украинских моряков военнопленными, несмотря на грубое нарушение международного права.