Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что в соответствии с Конституцией, все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины.

– Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил, – сказал Гройсман.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко вынесут для рассмотрения на ближайшее заседание правительства.

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– Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций и не буду мешать президенту действующему, – добавил премьер.

Ранее Факты ICTV писали, что выборы мэра в Киеве состоятся 25 октября в 2020 году.