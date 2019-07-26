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Факти / Україна / Політика

Кабмін розгляне звільнення Кличка на найближчому засіданні – Гройсман

Володимир Гройсман заявляє, що Кабінет міністрів України розгляне питання про звільнення голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка на найближчому засіданні.

Володимир Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що відповідно до Конституції, всі голови обласних держадміністрацій складають свої повноваження перед новообраним президентом України.

– Так чи інакше, він складає свої повноваження, а далі питання чи призначить президент Кличка. Я не можу сказати, бо на цю тему з президентом не говорив, – сказав Гройсман.

Гройсман зазначив, що питання про погодження звільнення Кличка винесуть для розгляду на найближче засідання уряду.

Читайте: Офіс президента просить Кабмін звільнити Кличка

– Це повноваження президента. Я не заважав попередньому президенту призначати глав адміністрацій і не буду заважати президенту чинному, – додав прем’єр.

Раніше Факти ICTV писали, що вибори мера в Києві відбудуться 25 жовтня в 2020 році.

Джерело: Новое время

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